IMGW wydaje czerwone ostrzeżenia przed burzami z gradem. Nawałnicowe porywy wiatru

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 3. stopnia przed burzami z gradem. Alerty obowiązują w woj. podkarpackim i świętokrzyskim oraz części powiatów w woj. lubelskim i małopolskim.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyły ulewne opady deszczu. Może spaść 50 mm wody. Lokalnie do 70 mm. Spodziewane są też nawałnicowe porywy wiatru z prędkością do 120 km/h. Może także spaść grad. Alerty są ważne do poniedziałku do godz. 3.

Kolejny rodzaj ostrzeżeń dotyczy silnego deszczu z burzami. Alerty 2. stopnia obowiązują w woj. opolskim oraz części Małopolski, Mazowsza i Lubelszczyzny. Tutaj prognozowane są opady deszczu o umiarkowanym, miejscami silnym natężeniu.

Opady deszczu mogą wynieść 80 mm. Będą im towarzyszyć burze z porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie możliwy grad. Dla woj. mazowieckiego i lubelskiego ostrzeżenia ważne są do poniedziałku do godz. 7, a dla południa Polski do poniedziałku do godz. 1.

Dla silnego deszczu z burzami wydano również żółte alerty, które będą ważne na Opolszczyźnie i części powiatów Dolnego Śląska. Opady deszczy wyniosą do 40 mm. Ostrzeżenia obowiązują do niedzieli do godz. 22.

W dzień temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku do 30 kresek na południowym wschodzie Polski. Słabe burze, na razie bez ostrzeżeń, możliwe są też na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim. Na Podkarpaciu istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia trąb powietrznych.

