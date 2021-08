Najwyższy poziom ostrzeżeń IMGW przed silnym deszczem z burzami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 3. stopnia przed silnym deszczem o umiarkowanym i silnym natężeniu. Może spaść od 80 do 100 mm wody. Opadom będą towarzyszyć burze z porywami wiatru, które w ciągu dnia mogą osiągnąć do 80 km/h. Możliwe są lokalne opady gradu.

Alerty obowiązują dla całego Podkarpacia i powiatów: dąbrowskiego, brzeskiego, tarnowskiego, gorlickiego i nowosądeckiego w Małopolsce. Są ważne do piątku do godz. 10.

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW przed silnym deszczem z burzami

Pomarańczowe alerty obowiązują w pozostałych kilku regionach w woj. małopolski i kilku powiatów woj. lubelskiego. Obowiązują odpowiednio do piątku do godz. 9 i 12. Przy 2. stopniu opady będą miały natężenie umiarkowane, okresami silne. Wysokość opadu będzie wahać się od 30 do 60 mm, lokalnie do 80 mm.

IMGW wydał również ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu. Pomarańczowe alerty obowiązują w woj. mazowieckim, świętokrzyskim oraz śląskim, a także w części powiatów woj. lubelskiego, łódzkiego i opolskiego. Ostrzeżenia 1. stopnia wydano dla Opolszczyzny i części woj. łódzkiego i dolnośląskiego.

Alert RCB dla sześciu województw

Od rana aktywne jest również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które wysłało ostrzeżenia SMS-owe dla mieszkańców Śląska i części Małopolski. RCB ostrzegało przed możliwymi wezbraniami rzek i potoków oraz radziło przygotować się na możliwe podtopienia.

Po kilku godzinach nastąpiła aktualizacja alertów. Komunikaty przed ulewnym deszczem i burzami na noc i piątkowy poranek zostały również wysłane osób przebywających w woj. małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim, łódzkim i części powiatów mazowieckiego.

Czytaj też:

Prognoza pogody na czwartek. W większości regionów będzie deszczowo