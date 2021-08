Pogoda na dziś. Najpierw słonecznie, potem się zachmurzy. Możliwe burze

We wtorek 10 sierpnia początkowo będzie pogodnie, ale w ciągu dnia z zachodu nad Polskę dotrą chmury i wszędzie z wyjątkiem województw południowych możliwe są przelotne opady deszczu, a po południu także lokalne burze.

Temperatura od 23 stopni w Szczecinie do 27 stopni w Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu. Ciśnienie w Warszawie 1004 hektopaskale i będzie się wahać. „Dzisiaj dużo chmur z przelotnym deszczem, ale okresami także przejaśnienia. W wielu miejscach burze z gradem i opadami do 20 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h” – prognozuje Instytut Gospodarki Wodnej i Meteorologii na Twitterze.

Pogoda na kolejne dni: 11-12 sierpnia

W środę należy się spodziewać małego i umiarkowanego zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21℃ na Podlasiu do 25℃ na Podkarpaciu. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Czwartek będzie pogodny. Temperatura maksymalna wyniesie od 22℃ na Podlasiu do 27℃ na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.