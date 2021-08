Pogoda na dziś. Pogodnie i bez opadów. Co przyniesie sobota?

Piątek 13 sierpnia zapowiada się na ogół słonecznie, w całej Polsce będzie pogodnie i bez opadów. Temperatura maksymalna od 24 stopni w Suwałkach, Białymstoku i Lublinie do 30 stopni we Wrocławiu i Zielonej Górze. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu. Ciśnienie bez zmian – w Warszawie 1009 hektopaskali.

W sobotę na Podlasiu pojawi się przelotny deszcz i burze (z opadami do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę). Poza tym będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 24℃ na Pomorzu do 31℃ na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

Na sobotę 14 sierpnia prognozowane są burze, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w swoich prognozach ostrzeżeń nie wyklucza wydania alertów: przed burzami z gradem w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim oraz przed burzami w mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim oraz małopolskim. Jeżeli IMGW takie alerty ogłosi, będą one ostrzeżeniami I stopnia (najniższy w trzystopniowej skali).