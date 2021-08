Pogoda na pięć dni. Bez burz i upałów, ale za to z silniejszym wiatrem

Środa 18 sierpnia upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia kłębiastego. Na północy okresami będzie duże i tam też przelotnie popada do 5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 21℃ w centrum kraju, do 23℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach osiągnie do 50-70 kilometrów na godzinę, a na Wybrzeżu do 80 km/h.

Na pogodę w ciągu kolejnych dni wciąż wpływać będzie wir niżowy, pchając z zachodu nad Europę Środkową umiarkowanie ciepłe masy powietrza polarnego. Dopiero w niedzielę kraj obejmie układ wyżowy z centrum nad Norwegią.

Pogoda na 19 sierpnia

Czwartek 19 sierpnia zapowiada się z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, jednak na północy okresami będzie ono duże z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 19℃ na Kaszubach i Suwalszczyźnie, przez 23℃ w centrum kraju, do 24℃ w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 60 km/h na Wybrzeżu.

Pogoda na 20 sierpnia

W piątek 20 sierpnia czeka nas kłębiaste umiarkowane i duże zachmurzenie. Przelotnie popada, do 5 l/mkw., w północnych i zachodnich regionach kraju. Temperatura maksymalna sięgnie od 19℃ na Pomorzu, przez 23℃ w centrum, do 25℃ na Podkarpaciu. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy.

Pogoda na weekend 21 i 22 sierpnia

Na sobotę 21 sierpnia synoptycy zapowiadają umiarkowane i duże zachmurzenie. Okresami będą pojawiać się opady deszczu do 5-15 l/mkw. Tylko na Śląsku oraz Ziemi Lubuskiej dzień upłynie pod znakiem pogodnej aury. Na termometrach zobaczymy od 20℃ na Pomorzu, przez 24℃ w centrum kraju, do 27℃ na Śląsku. Będzie wiać zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Drugi dzień weekendu wszędzie zapowiada się pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 20℃ na Podlasiu, przez 23℃ w centrum kraju, do 26℃ na Dolnym Śląsku. Z kierunku północnego powieje słaby i umiarkowany wiatr.

