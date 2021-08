To jeszcze nie koniec lata. Na termometrach nawet 27 stopni!

Czwartek 19 sierpnia w północnej części kraju przyniesie zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Poza tym synoptycy prognozują pogodną aurę. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 24℃ na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, na północy okresami silniejszy wiatr z zachodu.

Pogoda na 20 sierpnia

W piątek 20 sierpnia na północy i zachodzie kraju wystąpią przelotne opady deszczu. W pozostałej części Polski będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 20℃ na Podlasiu do 25℃ na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na 21 sierpnia

Sobota 21 sierpnia upłynie pod znakiem opadów deszczu na wschodzie i w centrum kraju. Pozostałym regionom dopisze pogodna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19℃ na Suwalszczyźnie do 23℃ na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z zachodu.

Pogoda na 22 sierpnia

W niedzielę 22 sierpnia wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 19℃ na Suwalszczyźnie do 27℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Pogoda na 23 sierpnia

Na poniedziałek 23 sierpnia synoptycy prognozują deszcz i burze na zachodzie Polski. Podczas wyładowań spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru osiągną prędkość do 80 kilometrów na godzinę. Poza tym będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 20℃ na Podlasiu do 26℃ na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

