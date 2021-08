Pogoda na 5 dni. Ciepło, chłód, słońce, front z deszczem i burzami

Sobota 21 sierpnia upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Na północy i wschodzie kraju okresami może wzrosnąć do dużego i tam przelotnie popada deszcz, do 5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Kaszubach, przez 23 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na weekend 22 sierpnia

Drugi dzień weekendu zapowiada się pogodnie, jedynie na zachodzie kraju zachmurzenie będzie stopniowo wzrastać do dużego, a po południu i wieczorem pojawią się przelotne opady deszczu o sumie do 5-15 l/mkw. oraz burze. Termometry pokażą maksymalnie od 22 st. C na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie, przez 27 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowy, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. W trakcie burz będzie silny, w porywach osiągając prędkość do 90 km/h.

Pogoda na poniedziałek 23 sierpnia

Pogoda na wtorek 24 sierpnia

Na poniedziałek 23 sierpnia synoptycy zapowiadają umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Od zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się opady deszczu rzędu 10-30 l/mkw. oraz burze z gradem. Temperatura osiągnie maksymalnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie skręcał na północny zachód. Okaże się umiarkowany i dość silny, a w czasie wyładowań atmosferycznych silny, w porywach do 90 km/h.

We wtorek 24 sierpnia czeka nas duże zachmurzenie z opadami deszczu do 10-20 l/mkw. Szanse na przejaśnienia i suchą aurę są tylko w północnych regionach kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 st. C w centrum kraju, przez 19 st. C na Pomorzu do 20 st. C na Podkarpaciu. Powieje północno-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 60 km/h.

Pogoda na środę 25 sierpnia

Środa 25 sierpnia upłynie z małym i umiarkowanym zachmurzeniem kłębiastym. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Podlasiu, przez 19 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany.

