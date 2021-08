Czerwone ostrzeżenia IMGW przed deszczem i burzami. Alert RCB

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał trzy rodzaje ostrzeżeń na najbliższe godziny. Dla woj. opolskiego obowiązują alerty 1. stopnia przed burzami z gradem. Ostrzeżenia obowiązują do północy w nocy z poniedziałku na wtorek. Burzom będą towarzyszyć opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie może spaść drobny grad.

Kolejny lokalny alert wydano dla ośmiu powiatów obok zielonogórskiego. Czerwone ostrzeżenia dotyczą silnego deszczu z burzami i są ważne do godz. 17. Od godzin nocnych do godz. 12 spadło już od 60 do 90 mm wody, a łącznie ma spaść do 110 mm. Opadom o natężeniu umiarkowanym, a okresami silnym, będą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 65 km/h.

Ostrzeżenia IMGW. Czerwone, pomarańczowe i żółte alerty przed intensywnymi opadami deszczu

Najpoważniejsze alerty obowiązują jednak przed intensywnymi opadami deszczu. Ostrzeżenia 3. stopnia wydano dla pozostałych powiatów w woj. lubuskim, które są bliżej Gorzowa Wielkopolskiego. Tu spadło ok. 55 mm i ma również ma spaść do 110 mm. Dla części Dolnego Śląska, Wielkopolski i całej Lubelszczyzny obowiązują ostrzeżenia pomarańczowe. Alerty wygasają w ciągu kilku godzin lub nawet doby, a ich ważność widoczna jest na mapach IMGW.

Ostrzeżenia żółte przed intensywnymi opadami deszczu wydano dla woj. podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego oraz części Mazowsza, Wielkopolski i Dolnego Śląska. Ich ważność wygasa w poniedziałek wieczorem lub maksymalnie we wtorek rano. Tutaj opady mogą wynieść do 50 mm, a wiatr może wiać maksymalnie z prędkością do 60 km/h.

Pogoda. Alert RCB. Lubelszczyzna dostanie powiadomienie SMS

SMS-owe przypomnienie w ramach alerty RCB dostali mieszkańcy województwa lubelskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego. „Uwaga! Dziś, w nocy i jutro (23/24.08) intensywne opady deszczu. Możliwe gwałtowne wezbrania rzek. Przygotuj się na ewentualne podtopienia” – brzmi komunikat. Prognozowana, całkowita suma opadów może wynieść nawet 80 mm.

