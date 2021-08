Wtorek pogodny tylko na północy i zachodzie. Na południu możliwe ulewy

Wtorek na wschodzie, południu i w centrum kraju przyniesie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu rzędu do 10 litrów wody na metr kwadratowy. W regionach południowo-wschodnich wystąpią burze i intensywne opady deszczu o sumie do 40 l/mkw. W pozostałej części kraju pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie, przez 19℃ w centrum kraju, do 22℃ na Ziemi Lubuskiej. Powieje północno-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Podczas burz może rozpędzać się do 80 kilometrów na godzinę.

W środę na niebie pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Na Pomorzu chmur może robić się więcej, a z nich prognozowane są opady deszczu do 20 l/mkw. Niewykluczone są burze. Temperatura maksymalna sięgnie od 18℃ na wschodzie, przez 19℃ w centrum kraju, do 21℃ na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Północno-zachodni i zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny - w porywach może rozpędzać się do 50-70 km/h.

Czwartek upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu do 5-15 l/mkw. Na Pomorzu może zagrzmieć. Termometry pokażą maksymalnie od 15℃ na Suwalszczyźnie, przez 18℃ w centrum kraju, do 20℃ na Podkarpaciu. Słabo i umiarkowanie powieje z kierunków zachodnich, okresami wiatr może być dość silny.