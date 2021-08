Kolejne ostrzeżenia IMGW przed deszczem. Burze w jednym regionie

Prognozy IMGW pokazują, że we wtorek burz mogą spodziewać się jedynie mieszkańcy południowo-wschodnich krańców Polski. Mają one występować „w pobliżu strefy ciągłych opadów deszczu, związanych z niżem i lokalnie podwyższać całkowitą sumę opadów”. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w czasie burz opady deszczu powinny wynieść maksymalnie 15 mm, a porywy wiatru osiągnąć 65 km/h.

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami deszczu

IMGW wciąż ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu. Alerty pomarańczowe wydano dla południowych powiatów woj. dolnośląskiego: strzelińskiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego oraz kłodzkiego, które obowiązują do godz. 13. Część ostrzeżeń została wydana jeszcze w poniedziałek i była przedłużana.

Dla Małopolski wydano alerty 2. stopnia. Prognozowana suma opadów ma wynieść do 80 mm. Ostrzeżenia wydano do godz. 17. Pomarańczowe alerty obowiązują też w woj. lubelskim. Tam ostrzeżenia obowiązują do godz. 21. Do końca alertów lokalnie ma spaść do 90 mm wody. Ostrzeżenia 2. stopnia wydano też dla powiatów poniżej Warszawy w woj. mazowieckim, gdzie według prognoz ma łącznie spaść do 70 mm.

Alerty pogodowe dla pięciu województw, w tym Podkarpacia

Żółte alerty obowiązują na Podkarpaciu. Punktowo możliwe są kumulacje opadów do 50 mm. Intensywnym opadom deszczu mogą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 65 km/h. Ostrzeżenia są ważne do godz. 17. Dla woj. świętokrzyskiego prognozowana wysokość opadu może wynieść do 40 mm. Alerty są wydane do godz. 20.

