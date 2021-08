Prognoza długoterminowa IMGW od października do grudnia. Wiadomo, jaka może być zima

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował eksperymentalną, długoterminową prognozę pogody na zimowo-jesienne miesiące. IMGW udostępnił orientacyjne średnie temperatury i opady w odniesieniu do normy wieloletniej z lat 1991-2020. Średnie miesięczne danej wartości z ostatnich 30 lat sortuje się od najniższej do najwyższej. Wartości najniższe oznaczają „poniżej normy”, środkowe „normę”, a najwyższe „powyżej normy”.

Pogoda długoterminowa IMGW na październik i listopad

W październiku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje wyższą średnią temperaturę dla wszystkich 20 miast ujętych w zestawieniu. Najwięcej powodów do optymizmu będą mieć mieszkańcy zachodniej Polski, gdzie średnia temperatura w najwyższym pułapie ma przekroczyć 10 kresek. W normie z poprzednich lat powinna być za to suma opadów atmosferycznych. To daje nadzieję na złotą polską jesień.

W listopadzie termometry powinny wskazywać normę z poprzednich. Dla przykładu w Opolu słupki rtęci mogą wahać się do 4,3 do 6,4℃. Dla Warszawy średnie temperatury mogą wynieść od 3,5 do 5,3 stopni Celsjusza, dla Szczecina od 4,5 do 5,8 st. C., a dla Białegostoku od 2,3 do 4 kresek. Powyżej normy z ostatnich 30 lat mają być za to opady. Nie określono, czy jest to śnieg lub deszcz.

Pogoda na grudzień. Jaka będzie zima?

IMGW w grudniu również prognozuje średnią miesięczną temperaturę powietrza dla całego kraju w normie z lat 1991-2020. W Szczecinie termometry mają średni pokazywać od 1,4 do 3 stopni Celsjusza. Średnio poniżej zera będzie w Zakopanem: od -3,1 do -1,1. W Suwałkach słupki rtęci mają średnio pokazywać od -1,8 do +0,1, a Krakowie od -1 do +1 kreski. Podobnie jak w listopadzie prognozuje się średnią wyższą sumę opadów powyżej normy.

