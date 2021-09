Powrót lata we wrześniu. Dużo słońca i wysokie temperatury

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował synoptyczną prognozę pogody na najbliższy tydzień do 12 września. Pogodę w Polsce będzie kształtował wyż znad Ukrainy, który zagwarantuje dużo słońca oraz ciepłe dni i chłodne noce.

W poniedziałek po południu na północnym zachodzie Polski pojawi się więcej chmur. W nocy na krańcach wschodnich i w rejonach podgórskich istnieje niewielka szansa na lokalnie przygruntowe przymrozki.

Prognoza IMGW na tydzień

We wtorek chmur może być więcej już w całej Polsce, a w górach może popadać. W dzień termometry mogą maksymalnie pokazać 17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 20 kresek w centrum, do 24 st. C. na południowym zachodzie kraju. W nocy temperatura może spaść do około czterech stopni.

W środę i w czwartek wróci słońce. Nad morzem temperatura będzie się wahać od 20 do 22 stopni Celsjusza, a na zachodzie słupki rtęci pokażą nawet 27 kresek. W piątek na wschodzie wciąż będzie społecznie, ale na zachodzie coraz częściej będą pojawiać się chmury, przelotne opady deszczu, a nawet burze. Nad morzem będzie 23 st. C., a na zachodzie temperatura wyniesie nawet 28 stopni Celsjusza.

Pogoda na weekend

Pogoda popsuje się dopiero w weekend, kiedy od północnego zachodu nadejdzie zatoka niżowa, która przyniesie opady deszczu i lokalne burze. W sobotę w centrum kraju możliwe są jeszcze temperatury do 28 stopni Celsjusza. Z kolei w niedzielę termometry będą pokazywać od 17 do 22 kresek. Wiatr w czasie burz może osiągać w porywach do 60 km/h.

