Najbliższe dni będą bardzo ciepłe. W weekend pojawią się burze

Pogoda na czwartek 9 września

Pogoda w czwartek 9 września zapowiada się słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 23℃ na Suwalszczyźnie, przez 25℃ w centrum kraju do 27℃ na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr z południa będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami może przybierać na sile.

Pogoda na piątek 10 września

W piątek 10 września na niebie pojawi się małe zachmurzenie. Jedynie na zachodzie chmur może stopniowo robić się coraz więcej, a z nimi prognozowane są przelotne opady deszczu do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Na Pomorzu Zachodnim mogą wystąpić burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24℃ na Suwalszczyźnie, przez 26℃ w centrum kraju, do 28℃ na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, w burzach silny.

Pogoda na sobotę 11 września

Pogoda w sobotę 11 września upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia, na zachodzie wzrastającego do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 20 l/mkw. i burzami. Temperatura maksymalna wyniesie od 22℃ na Pomorzu Zachodnim, przez 25℃ w centrum kraju, do 27℃ na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Podczas burz może rozpędzać się do 80 kilometrów na godzinę.

Pogoda na niedzielę 12 września

W niedzielę 12 września należy się spodziewać umiarkowanego i dużego zachmurzenia, przelotnych opadów deszczu do 20 l/mkw., a w pasie od Śląska, przez centrum kraju, po Podlasie - burz. Jedynie na południowym wschodzie nie będzie padać. Temperatura maksymalna sięgnie od 20℃ na Pomorzu Zachodnim, przez 23℃ w centrum kraju, do 25℃ na Podkarpaciu. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, w burzach silny, osiągnie do 80 km/h.

Pogoda na poniedziałek 13 września

Pogoda w poniedziałek 13 września przyniesie nam umiarkowane i duże zachmurzenie umiarkowane i duże. Padać nie będzie tylko na zachodzie kraju. W pozostałych regionach prognozowane są przelotne opady do 15 l/mkw. Na wschodzie możliwe są burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 20℃ na Suwalszczyźnie, przez 22℃ w centrum kraju, do 24℃ na Podkarpaciu. Wiatr ze wschodu i północnego wschodu będzie słaby i umiarkowany. Podczas burz może przybierać na sile.

