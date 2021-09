We wtorek zachmurzenie umiarkowane, tylko na północnym wschodzie wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Od 18 st. na Suwalszczyźnie, 22 w centrum kraju do 24 na Dolnym Śląsku.

Wiatr słaby, początkowo północno-zachodni i zachodni, pod koniec dnia skręcający na zachodzie na północno-wschodni.