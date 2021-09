IMGW wydało ostrzeżenia przed deszczem. Możliwe burze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu dla ośmiu województw. Pomarańczowe alerty zostały wydane dla całego Podkarpacia i powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, Nowego Sącza, tarnowskiego i Tarnowa w Małopolsce. Według prognoz IMGW na tym obszarze może spaść maksymalnie do 60 mm wody.

17 września. Ostrzeżenia pogodowe IMGW przed intensywnym deszczem

Ostrzeżenia 1. stopnia wydano dla pozostałych powiatów w woj. małopolskim, całej Lubelszczyzny, Podlasia i Pomorza, a także części woj. świętokrzyskiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Alerty dla północy kraju obowiązują do piątku do godz. 23. Z kolei dla wschodniej części Polski są ważne co najmniej do soboty do godzin porannych.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał również, że intensywnie pada na Śląsku, ale nie na tyle, aby wydać ostrzeżenia. Strefa opadów przesuwa się na wschód. Opadom deszczu mogą towarzyszyć burze. Burze będą możliwe głównie na Pomorzu, Kujawach i północno-wschodniej Wielkopolsce, a miejscami na południowym wschodzie kraju. Burze na ogół powinny być słabe. Porywy wiatru nie powinny przekraczać 75 km/h. Lokalnie może również spaść grad.

Pogoda. W kolejnych dniach ochłodzenie

Temperatura w kraju waha się od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20 st. C. na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni. Kolejne dni września będą chłodne, a nawet zimne. W tym miesiącu na termometrach nie zanotowano ani jednego dnia, kiedy słupki rtęci pokazały 30 kresek. Jest mało prawdopodobne, że w najbliższym czasie odnotowane zostaną wartości rzędu 26-27 stopni, jakie jeszcze niedawno pokazywały termometry.

Czytaj też:

Deszcz i chłód, miejscami zaledwie 9 stopni. Pogoda na najbliższe dni