Piątek będzie wietrzny i pochmurny. W sobotę nawet 20 stopni!

Piątek 24 września upłynie pod znakiem pochmurnej aury z większymi przejaśnieniami. Na północnym wschodzie i wschodzie kraju okresami będą występować opady deszczu o sumie do 5 litrów wody na metr kwadratowy.

Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 15℃ w centrum kraju, do 17℃ na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę we wschodnich regionach.

Pogoda na sobotę 25 września

W sobotę 25 września Polska dostanie się pod wpływ wyżu znad Europy Środkowej, stąd można liczyć na rozpogodzenia. Skieruje w naszą stronę cieplejsze powietrze z południa, w którym temperatura przekroczy 20℃.

Pierwszy dzień weekendu, w związku z tą sytuacją baryczną, zapowiada się pochmurno, ale niebo będzie się wypogadzać. Na północnym wschodzie kraju słabo popada do 3 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 15℃ na Suwalszczyźnie, przez 18℃ w centrum kraju, do 22℃ na Dolnym Śląsku. Powieje północno-zachodni i zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzając się do 50-60 km/h.

Pogoda na niedzielę 26 września

Na niedzielę 26 września synoptycy prognozują umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura sięgnie maksymalnie od 16℃ na Podlasiu, przez 20℃ w centrum kraju, do 24℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na poniedziałek 27 września

W poniedziałek 27 września czeka nas duże zachmurzenie, ale jest szansa na większe przejaśnienia. Na Dolnym Śląsku pojawią sie opady deszczu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15℃ na Podlasiu, przez 18℃ w centrum kraju, do 22℃ na Śląsku. Będzie wiać południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Pogoda na wtorek 28 września

Wtorek 28 września upłynie z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. W zachodnich regionach wystąpią opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 15℃ na Pomorzu Zachodnim, przez 18℃ w centrum kraju, do 19℃ na Podkarpaciu. Z kierunku wschodniego i północnego powieje słabo i umiarkowanie.

