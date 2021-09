Pogoda na najbliższe dni. Czeka nas ciepły początek października

W czwartek w pasie wschodnim będzie pochmurno z opadami deszczu rzędu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Mieszkańców pozostałej części kraju czeka zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Miejscami na Pomorzu Zachodnim słabo popada, do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 14℃ w centrum kraju, do 16℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr na wschodzie powieje z kierunku południowo-wschodniego, słabo i umiarkowanie. Na pozostałym obszarze kraju będzie południowo-zachodni i zachodni, umiarkowany, okresami silniejszy.

Piątek, pierwszy dzień kolejnego miesiąca, w większości kraju upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia, a na południowym zachodzie zrobi się słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 13℃ na Suwalszczyźnie, przez 16℃ w centrum kraju, do 18℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków południowych powieje słabo i umiarkowanie.

W sobotę czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura sięgnie maksymalnie od 14℃ na Podlasiu, przez 18℃ w centrum kraju, do 20℃ na Dolnym Śląsku. Południowy i południowo-zachodni będzie słaby i umiarkowany.

Drugi dzień weekendu zapowiada się z zachmurzeniem umiarkowanym, tylko na północnym zachodzie będzie pochmurno. W niedzielę na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16℃ na Podlasiu, przez 19℃ w centrum kraju, do 20℃ na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Będzie wiać zachodni, umiarkowany, miejscami na południu dość silny wiatr.

Na poniedziałek synoptycy zapowiadają pochmurną aurę z rozpogodzeniami. Na krańcach zachodnich, a następnie w centrum kraju pojawią się opady deszczu do 5-10 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st C na Nizinie Szczecińskiej, przez 17℃ w centrum kraju, do 20℃ na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni, skręcający na południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.