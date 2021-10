Złota polska jesień. Poniedziałek będzie ciepły i pogodny

Pogodnie, tylko na zachodzie i Pomorzu wzrost zachmurzenia do dużego. Na Nizinie Szczecińskiej niewykluczony słaby deszcz. Od 16 st. na Suwalszczyźnie do 23 w Małopolsce. Wiatr z kierunków południowych, slaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na wschodzie do 60 km/godz.

Czytaj też:

Wciela się w Christiana Greya. 10 ciekawostek o Jamiem Dornanie