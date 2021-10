Od poniedziałku opady. Na termometrach poniżej 10 stopni Celsjusza

W poniedziałek na zachodzie i północy kraju upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim będzie przelotnie padać. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi zachmurzenie umiarkowane, miejscami małe. Temperatura maksymalna wyniesie od 10℃ na Suwalszczyźnie, przez 11-12℃ w centrum kraju, do 13℃ na Pomorzu Zachodnim. Powieje słabo i umiarkowanie z południa i zachodu.

Prognoza na wtorek

Pogoda we wtorek przyniesie pochmurne niebo i przelotne opady deszczu o sumie 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Okresowo, miejscami pojawić się mogą niewielkie rozpogodzenia. Temperatura maksymalna sięgnie od 9℃ wschodzie kraju, przez 10℃ w centrum, do 11℃ na zachodzie. Powieje z zachodu – na wschodzie słabo, na zachodzie i północy umiarkowanie. Okresami porywy wiatru mogą być dość silne i rozpędzać się do 40-60 kilometrów na godzinę.