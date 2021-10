Będzie chłodno i deszczowo. Poprawa pogody po weekendzie

Pogoda w piątek 15 października przyniesie nam pochmurną aurę z przejaśnieniami i opadami deszczu, które miejscami sięgną do sześciu litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 16℃ na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany, okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na sobotę 16 października

Sobota 16 października na Pomorzu i miejscami w województwach północnych przyniesie przelotne opady deszczu. W pozostałych regionach zrobi się pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie od 9℃ na Podlasiu do 12℃ na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Okresami jego porywy mogą być silniejsze.

Pogoda na niedzielę 17 października

Pogoda w niedzielę 17 października na północy kraju zapowiada się pochmurno. W pozostałej części Polski wystąpi zachmurzenie zmienne. Termometry pokażą maksymalnie od 8℃ na Podlasiu do 13℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr z zachodu będzie słaby i umiarkowany.

