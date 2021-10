Pogoda poważnie namiesza. IMGW wydaje ostrzeżenia i zdradza prognozę na Wszystkich Świętych

Środa przyniesie ostatni powiew lata. Z najnowszych prognoz wynika, że w kolejnych godzinach z zachodu do Polski będzie docierała bardzo ciepła masa powietrza. Dzięki temu na południowym zachodzie słupki rtęci zatrzymają się dziś w okolicy 20. kreski lub delikatnie ją przekroczą. Chłodniej będzie oczywiście na wschodzie, gdzie fala ciepła dotrze znacznie później. Na Lubelszczyźnie i Podlasiu termometry nie wskażą więcej niż 14-18 st. C.

Pogoda namiesza. Są ostrzeżenia IMGW I stopnia

Niestety ciepłą aurę w środę skutecznie pogarszał będzie bardzo silny wiatr z południowego zachodu. Podmuchy będą dawać się we znaki szczególnie w północnych i południowych regionach kraju.

Jak informuje IMGW, w ciągu dnia nad morzem wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h. W głębi kraju powinniśmy spodziewać się podmuchów osiągających 60 km/h. Zdecydowanie najtrudniejsza sytuacja będzie panowała na południu kraju, w rejonach górskich i podgórskich. Na Pogórzu Karpackim porywy wiatru mogą sięgać nawet 80 km/h.

Ze względu na zagrożenie związane z silnym wiatrem IMGW zdecydowało się wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia. Alertem objęte zostały powiaty: cieszyński, bielski, Bielsko-Biała, żywiecki, wadowicki, suski, nowotarski, tatrzański, myślenicki, nowosądecki, Nowy Sącz, gorlicki, jasielski, krośnieński, Krosno, brzozowski, sanocki, leski i bieszczadzki.

Pogoda na Wszystkich Świętych. IMGW przestrzega przed chłodem 1 listopada

Z najnowszych prognoz IMGW wynika, że już w najbliższy weekend w Polskę uderzy powiew arktycznego powietrza, przez co temperatura zacznie bardzo szybko spadać.

Wiele wskazuje na to, że ochłodzenie zostanie z nami na dłużej. Początek listopada nie przyniesie ocieplenia. Zdaniem IMGW pogoda w dniu Wszystkich Świętych przyniesie powiew chłodu. Najgorzej będzie na wschodzie, gdzie rano termometry mogą pokazać nawet -2 st. C. Jeszcze chłodniej będzie w górach, gdzie słupki rtęci zatrzymają się w okolicy 6. kreski poniżej zera. Na domiar złego miejscowo na wschodzie i południowym wschodzie mogą pojawić się opady deszczu.

Popołudnie 1 listopada nie będzie wiele cieplejsze. Na termometrach w całym kraju zobaczymy od -2 do maksymalnie 6 st. C. Wszystko wskazuje jednak na to, że po godzinie 12 w większości kraju nie powinno już padać. Deszcz może pojawiać się wówczas jedynie na krańcach południowo-wschodnich.

Pogoda długoterminowa na listopad

IMGW podzieliło się również wstępnymi prognozami na listopad. Początek miesiąca nie powinien przynieść rewolucji. Do 10 listopada temperatura minimalna będzie wynosiła ok. 6-7 st. C. Jedynie w zachodniopomorskim może sięgać 8 st. C, a w rejonach górskich spadać w okolice 4 st. C. W samych górach coraz częściej będą występowały mrozy. W najcieplejsze dni słupki rtęci na Wybrzeżu zatrzymają się w okolicy 11-12 st. C. W głębi kraju notować będziemy ok. 13-14 st. C.

Zdecydowane zmiany przyniesie druga dekada listopada. Wówczas temperatura minimalna coraz częściej zacznie spadać poniżej 5 st. C. decydowanie niższa będzie również temperatura maksymalna, która nie powinna przekraczać 12 st. C, a na północnym wschodzie nie przekroczy 10. kreski.