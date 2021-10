IMGW wydał ostrzeżenia pogodowe. Huraganowe wiatry w górach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pogodowe dla 11 województw przed silnym wiatrem. Alerty drugiego stopnia obowiązują w całym woj. zachodniopomorskim oraz w części województw lubuskiego, wielkopolskiego, pomorskiego i w powiecie braniewskim woj. warmińsko-mazurskiego.

Pogoda. IMGW wydało ostrzeżenia przed silnym wiatrem

Według prognoz siła wiatru na obszarze objętym pomarańczowych ostrzeżeniem może osiągnąć średnią prędkość do 55 km/h, a w pasie nadmorskim do 65 km/h. Wiatr będzie wiał z południowego zachodu i z zachodu. W porywach może osiągać nawet do 110 km/h.

Alerty IMGW obowiązują również w pozostałych regionach kraju. Ostrzeżenia 1. stopnia są ważne dla woj. kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego i opolskiego, a także części powiatów województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, lubuskiego oraz podkarpackiego. Tam siła wiatru i porywy będą nieco słabsze, ale wciąż silne.

Pogoda na czwartek

Alerty obowiązują co najmniej do czwartku do godz. 20, a część z nich jest ważna nawet do piątku do godzin porannych. W związku z dynamiczną sytuacją meteorologiczną ostrzeżenia mogą być aktualizowane w zakresie stopnia oraz długości trwania.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że silny wiatr może utrzymać się w kolejnych dniach. Za pochmurną i deszczową aurę z silnym wiatrem w Polsce, odpowiedzialne są ośrodki niskiego ciśnienia. Te powstają w wyniku dużych różnic temperatur powietrza pomiędzy północną a południową częścią naszej półkuli.

Porywy wiatru w górach osiągną huraganową prędkość

W czwartek wiatr będzie wiał lokalnie z prędkością 40 km/h, a nad morzem do 60 km/h. Porywy wiatru w głębi kraju mogą osiągnąć do 90 km/h, nad morzem do 100 km/h. W górach porywy wiatru mogą przekroczyć huraganową prędkość i osiągnąć nawet 130 km/h.

W nocy z czwartku na piątek Polska będzie nadal w zasięgu głębokiego niżu. Na Morzu Bałtyckim sztorm przybierze na sile. Zachodni wiatr w porywach może osiągać 10-11 stopień w skali Beauforta. W piątek wiatr początkowo nadal będzie silny, ale w ciągu dnia zacznie się osłabiać. Zmiana cyrkulacji i napływ chłodnego powietrza sprawi, że spadnie temperatura.

