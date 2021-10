Pogoda. Lada moment słupki rtęci wystrzelą w górę

Po ciepłej i słonecznej niedzieli wielu mogło być rozczarowanych porankiem. W wielu miejscach słupki rtęci zatrzymały się w okolicy 0 st. C, a na wschodzie schodziły nawet poniżej tej granicy.

Pogoda na poniedziałek. Po południu zaleje nas słońce

Wyż, który w niedzielę zapewniał nam piękną złotą jesień, w nocy przesunął się nad Ukrainę. Na szczęście Polska nadal znajduje się w jego zasięgu, dzięki czemu wciąż będziemy cieszyć się słońcem i dość wysokimi, jak na koniec października, temperaturami.

Wszystko wskazuje na to, że najcieplej powinno być na zachodzie i południu kraju. W województwie dolnośląskim, lubuskim i na wschodzie małopolskiego (okolice Tarnowa i Nowego Sącza) termometry ok. godziny 14 wskażą nawet 15 st. C. Równie ciepło powinno być w opolskim, a jedynie 1-3 stopnie mniej pokażą termometry w łódzkim.

Mniej powodów do optymizmu będą mieli mieszkańcy północnych i północno-wschodnich regionów. Zdecydowanie najchłodniej będzie w regionie Białegostoku i Suwałk, gdzie temperatura spadnie do ok. 8 st. C. W okolicy 10. kreski zatrzymają się słupki rtęci w okolicy Siedlec, a także na Pomorzu. Cieplej będzie jedynie na samym Wybrzeżu, gdzie odnotujemy ok. 11 st. C. Mieszkańcy Lubelszczyzny odnotują dziś na termometrach ok. 11 st. C.

Pogoda na kolejne dni

Wiele wskazuje na to, że w kolejnych dniach Polska zostanie podzielona na pół. Na południe od linii Warszawa-Poznań-Zielona Góra temperatura będzie sięgać 15 st. C. Na północ od tej granicy tak ciepło już nie będzie, bo słupki rtęci będą zatrzymywać się w okolicy 10. kreski. We wtorek klin ciepłego powietrza wedrze się na wschód woj. pomorskiego i tu ociepli się do 12 st. C.

W prognozach nie widać na razie opadów. Przynajmniej do weekendu możemy liczyć na sporo słońca i niemalże bezchmurne niebo. Niestety ma to też swoje wady, bo o ile w ciągu dnia będzie to zachęcało do spacerów, o tyle w nocy spowoduje spadki temperatury w okolice 0 st. C, a lokalnie wystąpią również przygruntowe przymrozki.

