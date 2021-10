W weekend na termometrach nawet 19℃. Pogoda zmieni się we Wszystkich Świętych

Piątek będzie bardzo pogodny. Tylko w północnych województwach mieszkańcy odczują mocniejsze porywy wiatru. Na termometrach od 14 stopni w Szczecinie i Trójmieście, po 16 w centrum kraju i 17 we Wrocławiu czy Rzeszowie oraz 18 w Małopolsce. Nad znaczną częścią kraju słońce, możliwe niewielkie zachmurzenia.

Ładna aura będzie utrzymywać się także w kolejnych dniach. W sobotę termometry pokażą od 14 stopni na północy po 19 na południu kraju. Nad całą Polską słońce, choć na północnym zachodzie możliwe niewielkie zachmurzenie. Niewiele niższe temperatury zanotujemy w niedzielę. Także tego dnia nad Polską nie zabraknie słońca.

Prognoza na Wszystkich Świętych

Pogoda zacznie się zmieniać od Wszystkich Świętych. W poniedziałek od zachodu wejdą zachmurzenie i opady deszczu. Nadal dość ciepło - od 13 do 16 stopni w centrum i 17 na południu kraju. Miejscami odczuwalny może być silny wiatr. Podmuchy staną się mocniejsze we wtorek. Tego dnia nad znaczną częścią kraju pojawią się deszczowe chmury. Temperatura spadnie do poziomu 8 stopni w Suwałkach, 11 w centrum i 13 na zachodzie kraju.