Pogoda na 11 listopada i długi weekend. Nadciągają duże zmiany

Pogoda w ostatnich dniach przynosi sporo zmian – od bezchmurnego nieba, przez duże zachmurzenie i lokalne opady. Nieco do życzenia pozostawia też temperatura, która coraz częściej spada poniżej 0 st. C. We wtorek nad ranem na Warmii, Mazurach i Podlasiu temperatura spadła do -1 st. C. W ciągu dnia odnotujemy tam maksymalnie 3-4 st. C. Najcieplej będzie wzdłuż naszej zachodniej granicy, gdzie słupki rtęci zatrzymają się na 10. kresce.

Pogoda na 11 listopada

Czwartkowy poranek przywita nas przymrozkami prawie w całym kraju. W zasadzie w każdym regionie na termometrach na wysokości dwóch metrów zobaczymy około 0-2 st. C. Wyjątkiem będzie pas od granicy z Czechami, przez Katowice, Częstochowę po Radom, a także obszar między Wrocławiem a Wałbrzychem i część Podkarpacia na południe od Rzeszowa, gdzie odnotujemy 4-6 st. C.

Po południu możemy spodziewać się zdecydowanej poprawy aury. Około godziny 15 termometry w centrum wskażą ok. 8-9 st. C, a czym dalej na południe, tym będzie cieplej. W okolicy Rzeszowa, Częstochowy i Katowic słupki rtęci zatrzymają się na 11-12 st. C. Zdecydowanie najchłodniej będzie na wschód od Białegostoku, gdzie w najcieplejszym momencie dnia odnotujemy 6 st. C. W pozostałych regionach termometry wskażą ok. 7-9 st.C.

Obchodów 11 listopada nie powinien zakłócić deszcz. Z najnowszych prognoz IMGW-PIB wynika, że w woj. zachodniopomorskim i pomorskim, a także w strefie Białystok-Warszawa-Lublin, po południu występować będzie całkowite zachmurzenie, ale raczej nie powinno padać (wyjątkiem mogą być północne województwa, gdzie niewykluczone są niewielkie opadu deszczu lub mżawki). W pozostałych regionach spodziewajmy się zachmurzenia umiarkowanego i niewielkiego.

Pogoda na długi weekend. Co po 11 listopada?

Piątek będzie pogodowo podobny do czwartku. Na termometrach zobaczymy od 8 st. C na północy, przez 9 st. C w centrum, do 10 st. C na zachodzie. Wyjątkiem będzie jedynie strefa opadów, która znad Pomorza przeniesie się na północny wschód.

Duże zmiany w pogodzie czekają nas od soboty. Z prognoz TVN Meteo wynika, że do Polski dotrze wtedy deszczowy i wietrzny wir. Związane z nim będą również opady deszczu, a w kolejnych dniach arktyczny chłód i spadek temperatury. 13 listopada padać nie powinno jedynie na południowym wschodzie kraju, dlatego w tym regionie będzie najcieplej. Na Podkarpaciu słupki rtęci zatrzymają się w okolicy 11. kreski, 7 st. C odnotujemy na Podlasiu, a 9 st. C w centrum. Bardzo podobna aura czeka nas w niedzielę, choć możliwe, że będzie wtedy jeszcze trochę chłodniej.Czytaj też:

Pogoda długoterminowa na listopad. Atak zimy? Meteorolog IMGW-PIB nie ma wątpliwości