Pochmurna środa z opadami deszczu. Możliwe silne porywy wiatru

Środa upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami i rozpogodzeniami przede wszystkim na południu i południowym wschodzie kraju. Na Pomorzu wystąpią słabe opady deszczu do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8℃ w centrum kraju, do 9℃ na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu, lokalnie możliwe 10℃. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na północy rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na czwartek?

W czwartek będzie pochmurno z przejaśnieniami na wschodzie Polski. Prognozuje się przemieszczające od zachodu w głąb kraju opady deszczu i mżawki do pięciu l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 6℃ na Suwalszczyźnie, przez 7℃ w centrum kraju, do 10℃ na Pomorzu. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h.

Jaki będzie piątek?

Na piątek synoptycy prognozują umiarkowane i duże zachmurzenie. Okresami popada deszcz lub mżawka do pięciu l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia sięgnie od 9℃ na Suwalszczyźnie, przez 11℃ w centrum kraju, do 12℃ na zachodzie. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 60-80 km/h.