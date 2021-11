Wtorek pochmurny, ze śniegiem. Będzie mocno wiało

Wtorek przyniesie pochmurną aurę. Od zachodu w głąb kraju, a wieczorem dalej na wschód, będą przemieszczać się opady śniegu rzędu 1-5 centymetrów, przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i deszczu do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Jedynie w pasie wschodnim przed południem możliwe są niewielkie przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 1℃ w centrum kraju, do 4℃ na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, umiarkowanie, okresami dość silnie. Na zachodzie i wybrzeżu miejscami w porywach dojdzie do 60-80 kilometrów na godzinę.

Jaka będzie środa?

Środa zapowiada się pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem i deszczu do 5-10 l/mkw. przemieszczającymi się z zachodu na wschód kraju. We wschodnich regionach mogą pojawić się niewielkie przejaśnienia. Termometry pokażą maksymalnie od -2℃ na Suwalszczyźnie, przez 3℃ w centrum kraju, do 7℃ na zachodzie. Wiatr będzie południowo-zachodni, na zachodzie umiarkowany, a na wschodzie słaby.

Pogoda na czwartek. Opady śniegu, deszczu i silny wiatr

W czwartek w pasie północnym będzie pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Na południowym zachodzie i w centrum kraju czeka nas duże zachmurzenie, choć niewykluczone są rozpogodzenia. Temperatura sięgnie maksymalnie od 1℃ na Suwalszczyźnie, przez 3℃ w centrum, do 6℃ na Podkarpaciu. Powieje kierunków zachodnich, umiarkowanie i dość silnie. W zachodnich regionach okresami wiatr okże się bardzo silny i porywisty - do 70-90 km/h.