Zimno i pochmurno. Pogoda w weekend przyniesie dużo opadów

Pogoda w piątek na Pomorzu zapowiada się pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem o sumie do 1-3 l/mkw. i śniegu do 3 cm. Na pozostałym obszarze wystąpi zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże. Na Mazurach możliwe są przelotne opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od 0℃ na Suwalszczyźnie, przez 2℃ w centrum, do 4℃ na zachodzie. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr.

Pogoda na sobotę

Sobota będzie pochmurna. Na Pomorzu Zachodnim należy spodziewać się opadów deszczu ze śniegiem. Jedynie na Podkarpaciu prognozowane są rozpogodzenia. Temperatura maksymalna sięgnie od 0℃ na Suwalszczyźnie, przez 2℃ w centrum, do 3℃ na zachodzie. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków południowych.

Prognoza na niedzielę

Niedziela także upłynie na ogół pod znakiem pochmurnej aury, jedynie na południowym zachodzie pojawią się niewielkie rozpogodzenia. Lokalnie może słabo popadać deszcz i deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1℃ na Suwalszczyźnie, przez 2℃ w centrum kraju, do 3℃ na Dolnym Śląsku. Południowy i południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.