Prognoza pogody. Nadchodzi zima. Mróz i opady śniegu niemal w całej Polsce

We wtorek czeka na duże zachmurzenie z niewielkimi przejaśnieniami. Miejscami może słabo popadać śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od -7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 0 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w niektórych miejscach silniejszy. Powieje z północnego wschodu, skręcając na południowy wschód.

Prognoza pogody na środę 8 grudnia

Środa upłynie z dużym zachmurzeniem, można spodziewać się jednak przejaśnień i rozpogodzeń. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do -1 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej. Będzie wiać słabo i umiarkowanie, z kierunków wschodnich.

Prognoza pogody na czwartek 9 grudnia

Na czwartek dla wschodnich regionów synoptycy zapowiadają pogodną aurę. Poza tym będzie pochmurno, z opadami śniegu, miejscami dość intensywnymi – do 5-10 centymetrów. Temperatura sięgnie maksymalnie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni.

