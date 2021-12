Ochłodzenie na początku tygodnia. Zmiana pogody na Święta

Już od poniedziałku zaczniemy odczuwać ochłodzenie, a od wtorku przez kilka dni będzie mroźno, w dzień do -6 stopni Celsjusza, a nocami do około -12 st. Chłód zacznie powoli ustępować w Wigilię, chociaż jeszcze wtedy w wielu miejscach będzie zimowa pogoda. Wyraźnie cieplej, bo nawet 7 stopni powyżej zera, będzie w święta i tuż po nich. Z kolei tuż przed końcem roku znowu zrobi się chłodniej i wtedy lekko mroźna pogoda utrzyma się do pierwszych dni stycznia.

W poniedziałek będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami na północy i wschodzie. Okresami spodziewane są opady śniegu do 1-2cm, a w górach do 5-10cm. Temperatura od -1℃ na Suwalszczyźnie, 1t. w centrum kraju do 4 st.na Pomorzu Zachodnim. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60km/godz., powodujący zawieje śnieżne.