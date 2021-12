Pogoda na święta Bożego Narodzenia. Wir niżowy Per mocno namiesza

Czwartek zapowiada się pochmurny. Na zachodzie kraju okresami wystąpią opady mokrego śniegu do 2-5 cm oraz śniegu z deszczem. Poza tym miejscami będzie słabo prószył śnieg. Zrobi się ślisko. Termometry pokażą maksymalnie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -2℃ w centrum kraju, do 1℃ na Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W nocy z czwartku na piątek prognozuje się obfite opady śniegu do 5-10 cm, w górach do 15 cm.

Wigilia z deszczem

Wigilia upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Na zachodzie, południu i w centrum Polski popada mokry śnieg i deszcz do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze kraju spadnie do 2-5 cm śniegu. Będzie ślisko. Temperatura maksymalna wyniesie od -3℃ na północnym wschodzie, przez 1℃ w centrum kraju, do 5℃ na Śląsku i w Małopolsce. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, na południu w porywach rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę.

Pogoda na Boże Narodzenie

W Boże Narodzenie będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na południu prognozuje się okresowe opady śniegu do 1-5 cm, a w górach do 10 cm. Słaby śnieg może też padać na północnym wschodzie Polski. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -5℃ na Suwalszczyźnie, przez -2℃ w centrum kraju, do 0℃ na Podkarpaciu. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.