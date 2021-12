Kiepska pogoda na koniec roku. Na drogach będzie ślisko. IMGW wydał alerty

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek po południu ostrzeżenia drugiego stopnia przed marznącymi opadami deszczu dla północno-wschodniej części kraju.

IMGW wydał ostrzeżenia

Alerty dotyczą kilkunastu powiatów w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. Prognozowane są tam miejscami słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Ostrzeżenia obowiązują, w zależności od powiatu, do godz. 18 albo 20. Marznące opady mogą wystąpić też na południu kraju: w rejonie Krosna i Nowego Sącza. Dla tych obszarów wydano alerty pierwszego stopnia, które będą obowiązywać aż do sylwestrowego poranka.

IMGW ostrzega też przed roztopami na terenach górskich. Alerty drugiego stopnia obowiązują w powiatach: karkonoskim, kłodzkim, cieszyńskim, żywieckim, nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim, gorlickim, jasielskim, krośnieńskim, sanockim, leskim i bieszczadzkim oraz na terenie Jeleniej Góry. Wzrost temperatury spowoduje odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej.

Sylwester i Nowy Rok. Jaka pogoda?

Z prognoz IMGW wynika, że w Sylwestra będzie cieplej – od 3 stopni Celsjusza na południowym wschodzie do aż 12 stopni na zachodzie kraju. „Będzie jednocześnie bardzo deszczowo i wietrznie, z porywami wiatru do 55 km/h, a nad morzem do 75 km/h” – podał IMGW w komunikacie.. Noc sylwestrowa również będzie ciepła i deszczowa. Temperatura wyniesie od 2 stopni na północy do 9 kresek powyżej zera na południowym wschodzie, ale z powodu porywistego wiatru odczuwalna będzie niższa.

„Z kolei nowy rok 2022 rozpoczniemy deszczowo. Więcej rozpogodzeń tylko na północnym wschodzie – to zwiastun napływu mroźnej masy powietrza i ochłodzenia” – prognozuje instytut.

Czytaj też:

Szykuje się zmiana w pogodzie. Prognoza na najbliższe dni