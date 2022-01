Ciepły front nad Polską. Czwartek pochmurny, w weekend zmiana pogody

Czwartek zapowiada się na pochmurny, ale z ociepleniem. Będzie od 1°C w dolinach Karpat i na wschodzie 6°C na Pomorzu i wybrzeżu. Silniejszy, porywisty wiatr w porywach do 55 km/h, nad morzem do 65 km/h zachodni i północno-zachodni.

W piątek wprawdzie czekają nas opady deszczu, ale będzie jeszcze cieplej, od 3°C do 7°C. Wiatr nadal dość silny, nad morzem także silny, w porywach do 65 km/h, nad morzem do 75 km/h, zachodni i północno-zachodni. Temperatury wyniosą od 2 stopni na Podkarpaciu do 8 stopni w Szczecinie.

Wiatr zacznie słabnąć w sobotę, a w niedzielę można spodziewać się początków oblodzenia.