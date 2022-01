IMGW wydaje pilne ostrzeżenia. Pogoda przyniesie zamiecie śnieżne

W ostatnich dniach pogoda regularnie zaskakuje. W połowie tygodnia niemalże w całym kraju przeszły potężne burze, którym towarzyszyły bardzo intensywne opady śniegu, a nawet zamiecie. Nie inaczej powinno być również w piątek. IMGW wydało już ostrzeżenia drugiego stopnia.

Pogoda na piątek 21 stycznia. Ostrzeżenia IMGW na północy kraju

Szczególnie niebezpiecznie w piątek ma być na północy kraju. Do godziny 8 rano ostrzeżenia drugiego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi obowiązywały od Świnoujścia po Sławno. Zdecydowanie dłużej, bo dogodzimy 18, niebezpieczne zjawiska będą nękać mieszkańców pozostałej części Wybrzeża i północnej części woj. podlaskiego. Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia obowiązują w pasie od Ustki, przez Trójmiasto, Elbląg, Giżycko, aż po Ełk, Augustów i Suwałki. W tych regionach obowiązują również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem.

Na tym zagrożenia pogodowe na piątek się nie kończą. W pasie od Elbląga, po Działdowo na południu, aż do wschodniej granicy kraju meteorolodzy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu. Eksperci szacują, że w ciągu 12 godzin pokrywa śnieżna może tam wzrosnąć do nawet 10-15 cm. Możliwe jest również, że w ciągu 24 warstwa białego puchu wzrośnie do 20 cm.

Piątek z niską temperaturą

Najbliższe godziny nie przyniosą również wzrostu temperatur. Z prognoz IMGW-PIB wynika, że w piątek na przeważającym obszarze kraju odnotujemy od 0 do -3 st. C. Chłodniej będzie jedynie w górach. W Zakopanem, Szklarskiej Porębie i Karpaczu słupki rtęci mogą zatrzymać się nieco powyżej -10 st. C. Cieplej będzie jedynie na zachód od Gorzowa Wielkopolskiego i nad samym morzem. Tu w najcieplejszym momencie dnia odnotujemy ok. 1-2 st. C na plusie.

