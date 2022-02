Wiatr, deszcz i deszcz ze śniegiem. Prognoza pogody na poniedziałek

W poniedziałek zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Okresami wystąpią opady deszczu ze śniegiem do 5 mm oraz śniegu do 2 cm. W górach obfitsze opady śniegu do 5-10 cm. Temperatura od 2 stopni na Suwalszczyźnie, 4 st. w centrum kraju do 6 st. na Pomorzu Zachodnim. Wiatr północno-zachodni i zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/godz., w górach do 90km/godz.

Prognoza pogody na wtorek

Wtorek przyniesie duże zachmurzenie. Okresami wystąpią opady: na zachodzie i Pomorzu deszczu lub mżawki do 5mm, poza tym deszczu ze śniegiem. Temperatura od 3 st. na Suwalszczyźnie, 6 st. w centrum kraju do 9 st. na Pomorzu Zachodnim. Wiatr z kierunków zachodnich, dość silny, w porywach do 60-90 km/godz.

Prognoza pogody na środę

Aura nieco polepszy się w środę. Najwyższa temperatura (11 stopni Celsjusza) i brak opadów na Dolnym Śląsku. Na pozostałym obszarze deszcz. Na Pomorzu Zachodnim 10 stopni na plusie, w centrum 9, a na południu 7 stopni Celsjusza. Najzimniej na Podlasiu, 5 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody na czwartek

W czwartek deszczowa aura utrzyma się na Podlasiu i w centrum. Popada również na Dolnym Śląsku. Termometry pokażą od 4 stopni w północno wschodniej Polsce do 10 w południowo zachodniej. Na południu, w centrum i na północnym zachodzie od 7 do 8 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody na piątek

W piątek temperatury spadną do 1-6 stopni Celsjusza. Najcieplej na Dolnym Śląsku, najniższe temperatury będą z kolei na Podlasiu. Na południu, w centrum i na północnym zachodzie od 4 do 5 stopni Celsjusza. Popada również deszcz – na południu i na Pomorzu Zachodnim.

Czytaj też:

Terminarz i program ZIO Pekin 2022 na poniedziałek 7 lutego. O której oglądać Biało-Czerwonych?