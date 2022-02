Pogoda na weekend. Zrobi się nieco chłodniej, ale za to wyjrzy słońce

Pogoda w piątek przyniesie pochmurne niebo z opadami deszczu, miejscami okresowo deszczu ze śniegiem o sumie do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. W północnej połowie kraju wystąpią przejaśnienia, a wieczorem stopniowo postępujące od północnego zachodu w głąb kraju rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 4℃ w centrum kraju, do 7℃ na Podkarpaciu i w Małopolsce. Z kierunków zachodnich powieje umiarkowany wiatr. Na Pomorzu, zachodzie i południu będzie dość silny, a w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na sobotę i niedzielę

W sobotę niebo będzie pokryte umiarkowanym zachmurzeniem z większymi rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie od 2℃ na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 3℃ w centrum kraju, do 4℃ na zachodzie i północy. Południowo-zachodni i zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Niedziela upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia, miejscami zmiennego. Temperatura maksymalna sięgnie od 2℃ na Suwalszczyźnie, przez 5℃ w centrum kraju, do 6℃ na Dolnym Śląsku. Z południa i południowego zachodu powieje umiarkowany wiatr. W górach może wiać dość silnie, w porywach do 50-70 km/h.