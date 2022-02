Droga do Morskiego Oka zamknięta. W górach panują bardzo trudne warunki

„Uwaga! W związku z wyjątkowo niebezpieczną sytuacją lawinową, zostaje zamknięta dla ruchu turystycznego droga do Morskiego Oka od Palenicy Białczańskiej. Zamknięcie obejmuje również szlak do Doliny Pięciu Stawów oraz do schroniska w Dolinie Roztoki i obowiązuje do odwołania” – brzmi komunikat TPN.

Warunki do uprawienia turystyki w górach są bardzo trudne. „Pokrywa śnieżna jest mocno zróżnicowana. Szlaki pokryte są grubą warstwą śniegu – powyżej górnej granicy lasu są one w wielu miejscach nieprzetarte i nie widać ich przebiegu. Śnieg jest z reguły twardy i zmrożony, w miejscach nasłonecznionych, po południu robi się grząski i mokry. Poruszanie się w warunkach zimowych, w wyższych partiach Tatr, wymaga bardzo dużego doświadczenia w zimowej turystyce górskiej oraz znajomości oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i posiadania odpowiedniego sprzętu – raki (nie raczki!), czekan, kask, lawinowe ABC, wraz z umiejętnością posługiwania się nim” – pisze ku przestrodze TPN.

Trudne warunki w górach

„Na niżej położonych szlakach i drogach dojściowych do schronisk, śnieg jest twardy, w wielu miejscach występują oblodzenia i jest bardzo ślisko. Na wycieczki dolinne, do poziomu schronisk zalecamy zabrać ze sobą raczki oraz kijki trekkingowe” – czytamy dalej.

Przypomnijmy, że w Tatrach obowiązuje zagrożenie lawinowe. W sezonie zeszły już lawiny, które miały dramatyczny przebieg. Dodatkowo, podczas silnego wiatru, który również często się pojawia, na szlaki mogą spadać gałęzie i drzewa, dodatkowo utrudniające warunki. Jak zaleca TPN, przed udaniem się w góry należy zapoznać się z komunikatami i prognozą pogody.

Czytaj też:

TOPR żegna przyjaciela. Ruszał z pomocą blisko 250 razy