Będzie ciepło, ale przydadzą się parasole. Prognoza pogody na kolejne dni

Niedziela zapowiada się słonecznie. Jedynie na zachodzie, północy i w centrum kraju chwilami będzie więcej chmur. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 6 st. Celsjusza w centrum, do 8 st. na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach ma osiągać prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Poniedziałek

Pierwszy dzień tygodnia upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5℃ na Suwalszczyźnie, przez 8℃ w centrum kraju, do 10℃ na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Z kierunku południowo-zachodniego wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach do 50-70 km/h.

Wtorek

Na wtorek prognozowana jest pochmurna aura z przejaśnieniami. W Małopolsce i na Podkarpaciu nie powinno padać, a poza tym okresami będą występować opady deszczu lub mżawki rzędu 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura sięgnie maksymalnie od 4℃ na Suwalszczyźnie, przez 8℃ w centrum kraju, do 9℃ na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzając się do 50-60 km/h.

Środa

Środa okaże się pochmurna. Na przejaśnienia można liczyć tylko na Podkarpaciu. Okresami będą pojawiać się opady deszczu, a na Podlasiu deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 5℃ na Suwalszczyźnie, przez 7℃ w centrum kraju do 9℃ na Dolnym Śląsku. Powieje południowo zachodni umiarkowany i dość silny wiatr – w porywach do 50-80 km/h.

Czwartek

W czwartek zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Możliwe są okresowe opady deszczu do 1-5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 6℃ na Suwalszczyźnie, przez 9℃ w centrum kraju do 12℃ na Dolnym Śląsku. Będzie wiać zachodni, silny wiatr, w porywach dochodząc do 70-90 km/h.

