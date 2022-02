Wtorek pochmurny, ale ciepły. Na termometrach nawet 10 stopni

Pogoda we wtorek 15 lutego przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Na Ziemi Lubuskiej oraz Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu nie powinno padać. W pozostałej części kraju spodziewane są słabe opady deszczu do 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 9℃ w centrum kraju, do 10℃ na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, a w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

Jaka będzie pogoda w środę 16 lutego?

W środę 16 lutego na Podkarpaciu należy spodziewać się pochmurnego z przejaśnieniami. W innych regionach wystąpią okresami opady deszczu do 5-15 l/mkw., na północnym wschodzie deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna sięgnie od 4℃ na Suwalszczyźnie, przez 7℃ w centrum kraju, do 10℃ w Małopolsce. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu. W porywach do 50-70 km/h.

Pogoda na czwartek 17 lutego

Czwartek 17 lutego przyniesie nam duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Okresami pojawiać się mogą opady deszczu do 5-10 l/mkw., na północy również deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 6℃ na Suwalszczyźnie, przez 10℃ w centrum kraju, do 13℃ na Dolnym Śląsku. Z zachodu i południowego zachodu powieje silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 80-100 km/h. Na Wybrzeżu może wiać jeszcze silniej, bo do 110 km/h.

