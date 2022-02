Mapa ostrzeżeń IMGW. Miejscami powieje nawet 100 km/h

Ostrzeżenia II stopnia przed silnym wiatrem wydano dla powiatów w województwach zachodniopomorskim i pomorskim. „Prognozuje się wystąpienie silnego i bardzo silnego wiatru o średniej prędkości od 55 km/h do 70 km/h, w porywach do 100 km/h, z południowego-zachodu i zachodu. Miejscami wystąpią burze. Najsilniejsze porywy wiatru spodziewane są od wczesnych godzin rannych do południowych” – ostrzegają synoptycy IMGW. W poniedziałek o poranku najsilniej wiało w Dziwnowie.

Alerty IMGW. Gdzie obowiązują?



Dla części województwa zachodniopomorskiego wydano także ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem. Do godz. 16:00 alerty będą aktualne m.in. w powiatach choszczeńskim i gryfickim. Ostrzeżenie I stopnia wydano także dla pozostałej części kraju, z wyjątkiem województw podlaskiego i lubelskiego.

Na obszarach oznaczonych żółtym kolorem prędkość wiatru będzie mniejsza „Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu”. Poza tym miejscami można spodziewać się burz, a w całym kraju opadów deszczu" – brzmi komunikat IMGW.

Na całym wybrzeżu obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne wydane „w związku z wysokim napełnieniem Bałtyku”.

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczy niemal całej Polski. „Nie zatrzymuj się pod drzewami. Zostań w domu, jeśli możesz” – przypomina RCB.

Do kiedy będzie wiać?

Synoptycy IMGW prognozują, że wietrzna pogoda będzie utrzymywać się do środy. Wichurom mają towarzyszyć opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem.