Prognoza pogody na najbliższe dni. Wciąż będzie ciepło!

Pogoda w czwartek przyniesie nam – w zależności od regionu – bezchmurne niebo lub nieznaczne zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11℃ na Suwalszczyźnie, przez 14℃ w centrum kraju, do 16℃ na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Północny wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na kolejne dni

Piątek zapowiada się pogodnie, tylko na północnym wschodzie pojawi się więcej chmur. Temperatura maksymalna sięgnie od 13℃ na Podlasiu, przez 15℃ w centrum kraju, do 17℃ na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje północno-zachodni i zachodni wiatr, będzie słaby i umiarkowany.

W sobotę należy spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia oraz okresami słabych opadów deszczu do 1-3 litrów na metr kwadratowy. Tylko na południowym zachodzie kraju dzień upłynie bez opadów. Termometry pokażą maksymalnie od 9℃ na Podlasiu, przez 14℃ w centrum kraju do 18℃ na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

Czytaj też:

Quiz z przysłów pogodowych. Są czasem tak absurdalne, że może być ciężko