Prognoza pogody na weekend. Ile stopni wskażą termometry?

Piątek zapowiada się słonecznie, na ogół z bezchmurnym niebem, tylko przejściowo zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 13-14℃ na wschodzie do 16-17℃ na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby, na Wybrzeżu umiarkowany, północno-zachodni.

Prognoza pogody na kolejne dni

W sobotę nad ranem na północy, następnie w centrum, a wieczorem także na południu kraju za sprawą strefy frontowej pojawi się duże i całkowite zachmurzenie. Lokalnie wystąpią tam również słabe i przelotne opady deszczu. Przed i za strefą frontową będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8-10℃ na północy do 15-17℃ na południu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, północno-zachodni. We wschodniej i północnej części kraju w porywach osiągnie prędkość do 60-70 kilometrów na godzinę.

Niedziela na zachodzie i północy kraju upłynie z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. W centrum i na południu oraz na południowym wschodzie można spodziewać się słonecznej aury. Temperatura sięgnie maksymalnie od 6℃ w Suwałkach, przez 10℃ w centrum, do 12-13℃ na zachodzie kraju. Powieje słaby, zmienny wiatr.

