Zimowy piątek przed nami. W większości kraju będzie padał śnieg

Piątek na północy i zachodzie kraju będzie pochmurny z przejaśnieniami. Poza tym zachmurzenie duże z opadami mokrego ciężkiego śniegu do 5-10 cm w pasie od Śląska i Małopolski przez Kielecczyznę, Ziemię Łódzką, Mazowsze po Podlasie. A na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i częściowo na Mazowszu deszcz ze śniegiem. W górach obfite opady śniegu do 10-20 cm. Warunki na drogach będą bardzo trudne.

Temperatura od 1 stopnia na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie, 3 stopni w centrum kraju do 7 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce. Wiatr północno wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50 km/godz., na północy do 70 km/godz.

Sobota i niedziela również będą pochmurnymi dniami. Będzie zimno. Temperatura maksymalna wyniesie ok. 6-7 stopni.