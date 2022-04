W poniedziałek deszcz i zachmurzenie. W kolejnych dniach nawet 20 st. Celsjusza

W ciągu dnia na południu i zachodzie zaznaczać się będzie wpływ klina wysokiego ciśnienia, związanego z układem znad Europy Środkowej, który to w środę i czwartek obejmie swoim zasięgiem obszar Polski i sprowadzi do nas bardzo ciepłe powietrze z południa Europy.

Prognoza pogody na poniedziałek i kolejne dni



W poniedziałek prognozowane jest początkowo umiarkowane, następnie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej (obszary podgórskie, góry oraz północ kraju). Temperatura wyniesie od 7 st. Celsjusza w rejonie Suwałk, Lublina, Rzeszowa do 10 st. w Szczecinie i Wrocławiu. Wiatr umiarkowany, w porywach dość silny (30-50 km/h), zachodni i północno-zachodni.

Nowy tydzień zaczniemy od niezbyt wysokiej temperatury – będzie od 8 stopni Celsjusza na wschodzie. Później, w środę i czwartek, odczujemy duże ocieplenie i może być nawet 20 stopni. Ta najcieplejsza pogoda utrzyma się do piątku, a potem, czyli na święta, zrobi się chłodniej, a w Wielkanoc będzie od 9 do 13 stopni. W świąteczny poniedziałek i tuż po świętach znowu się ociepli, bo do 18 stopni, ale następnie temperatura ponownie się obniży i nie będzie przekraczać 15 stopni.

