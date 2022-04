Środa będzie pogodna i ciepła. Jaka temperatura czeka nas w święta?

Środa zapowiada się pogodnie, chwilami pojawi się nieco więcej chmur. Temperatura maksymalna wyniesie od 13℃ na Suwalszczyźnie, przez 16℃ w centrum kraju, do 20℃ na Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na najbliższe dni

W czwartek na zachodzie i północy Polski będzie pochmurno, okresami popada deszcz do 5 l/mkw. Pozostałym regionom dopisze pogodna aura, jednak po południu, w centrum kraju, również pojawi się więcej chmur, w godzinach wieczornych może padać deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 15℃ na Pomorzu Zachodnim, przez 18℃ w centrum kraju, do 20℃ na Śląsku i w Małopolsce. Południowo-zachodni wiatr, skręcający na zachodzie w północny, będzie słaby i umiarkowany.

Piątek przyniesie pochmurną aurę z opadami deszczu do 10 l/mkw. Na zachodzie okresami prognozuje się większe przejaśnienia. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 10℃ na północy, przez 12℃ w centrum kraju, do 15℃ na Podkarpaciu. Wiatr, zachodni i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na Wielkanoc

W Wielką Sobotę będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Na wschodzie i południowym wschodzie kraju okresami wystąpią opady deszczu ze śniegiem do trzech l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7℃ na Pogórzu Karpackim, przez 10℃ w centrum kraju i na Pomorzu, do 11℃ na Dolnym Śląsku. Powieje północno-wschodni umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie prędkość do 55 km/h.

Niedziela Wielkanocna upłynie pod znakiem zachmurzenia kłębiastego małego i umiarkowanego, a na wschodzie i w centrum kraju okresami dużego z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem oraz krupy śnieżnej. Termometry pokażą maksymalnie od 5℃ na Podlasiu, przez 8℃ w centrum kraju, do 10℃ na Śląsku. Północny wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie.

Czytaj też:

Quiz z przysłów pogodowych. Są czasem tak absurdalne, że może być ciężko