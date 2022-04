Prognoza pogody na niedzielę. Zapowiadane przejaśnienia

Niedziela 24 kwietnia będzie w Polsce dniem pochmurnym, ale z przejaśnieniami. Będzie odrobinę cieplej niż w ciągu ostatnich dni. Temperatura maksymalna wyniesie od 10℃ na Kaszubach, 15 w centrum kraju do 17 w Małopolsce. Deszcz może padać w większości kraju, największe opady spodziewane są na południu. Wiatr północno wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach silny do 75 km/godz. Z kolei w poniedziałek 24 kwietnia się ochłodzi i należy spodziewać się większych opadów. Od wtorku zacznie wkraczać do Polski słoneczna pogoda, a temperatura ponownie powinna wzrosnąć.

