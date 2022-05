Pogoda w majówkę nie rozczarowuje. Prognoza na najbliższe dni

Poniedziałek na Pomorzu, Warmii, Mazurach, Podlasiu, Kujawach, w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej słonecznie. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu do 2 mm, na południu możliwe burze z opadami do 15 mm. Temp. maks. od 14℃ na Suwalszczyźnie, 18 w centrum kraju do 20 na Ziemi Lubuskiej i Podkarpaciu.

Wiatr północny, słaby i umiarkowany, w burzy silny do 80km/godz.

We wtorek i środę będzie nieco chłodniej. W te dni także możliwe są przelotne opady deszczu, a nawet burze.