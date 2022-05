Środa pochmurna i z deszczem. Miejscami możliwe burze

Środa przyniesie na południowym zachodzie, południu i południowym wschodzie Polski umiarkowane zachmurzenie, okresami duże, z przelotnymi opadami deszczu do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Na Dolnym Śląsku i w Sudetach możliwe są burze z opadami do 15 l/mkw. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 11℃ na Suwalszczyźnie, przez 17℃ w centrum kraju, do 20℃ na Nizinie Śląskiej. Powieje południowo-wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany, w burzy silny wiatr.

Pogoda na czwartek

W czwartek tylko na północnym wschodzie kraju dopisze pogodna aura i tam też nie popada. Poza tym prognozuje się zachmurzenie umiarkowane i duże oraz przemieszczające się od zachodu w głąb kraju opady deszczu do 10 l/mkw. Na południu zagrzmi. Podczas burz spadnie do 20 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 16℃ na Pomorzu Zachodnim, przez 19℃ w centrum kraju, do 20℃ na Podkarpaciu. Południowo-wschodni wiatr, tylko na zachodzie północny, będzie słaby i umiarkowany, w burzy silny.

Prognoza na piątek

Piątek upłynie pod znakiem pogodnej aury bez opadów na północnym zachodzie Polski. W pozostałych regionach wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie, okresami popada deszcz do 10 l/mkw., na Podkarpaciu spadnie do 30 l/mkw., możliwe są też burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14℃ na Podlasiu, przez 17℃ w centrum kraju, do 19℃ na Pogórzu Karpackim. Powieje słaby i umiarkowany, w burzy silny wiatr z północnego zachodu.