Gdzie jest burza? IMGW wydało pomarańczowe alerty. Niewykluczone zjawiska nawałnicowe

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 2. stopnia przed burzami z gradem. Alerty wydano dla czterech województw: dolnośląskiego i opolskiego w całości oraz dla części powiatów Śląska i Dolnego Śląska. Ostrzeżenia obowiązują w przedziale od godziny 16 do 18 w piątek i są ważne do godz. 4 lub 7 w sobotę w zależności od regionu.

Gdzie jest burza? IMGW wydało ostrzeżenia

Aktualny stopień i długość ostrzeżeń IMGW można śledzić na stronach Instytutu. Dodatkowo na mapie burzowej online można zobaczyć, gdzie jest burza. Radary burzowe pokazują błyskawice online w czasie rzeczywistym.

Prognozowanym burzom w ciągu dnia będą towarzyszyły opady deszczu do 15 mm, a w nocy do 25 mm. Porywy wiatru w zależności od pory dnia oraz miejsca mogą osiągać nawet prędkość do 100 km/h. Lokalnie możliwe są też opady gradu.

Pogoda. Front z Niemiec przyniesie ochłodzenie

Ogólnie w Polsce zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, okresami przelotnie popada. Miejscami spodziewane są również burze z gradem, którym towarzyszyć będą opady deszczu do 20 mm. Wiatr ma osiągać prędkość do 65 km/h, a podczas burz do 75 km/h.

Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 27 na południu kraju. Najchłodniej będzie na Pomorzu, gdzie słupki rtęci pokażą od 20 do 24 kresek, a na Podhalu około 22 st. C. Z kolei nad morzem spodziewane jest ok. 16 stopni Celsjusza.

W nocy z piątku na sobotę aktywny ośrodek niskiego ciśnienia z frontami atmosferycznymi dość szybko znacznie się przemieszczać znad Niemiec przez północną Polskę w kierunku Litwy przynosząc burze z silnymi opadami deszczu i gradu. Front przyniesie także ochłodzenie temperatury.

Czytaj też:

Diabełek pyłowy pod Wrocławiem. Niesamowite zjawisko na nagraniu