Niedziela pochmurna i z deszczem. Nad Polską ponownie będą pojawiać się burze

Niedziela 22 maja na wschodzie oraz częściowo w centrum kraju upłynie pod znakiem pochmurnej aury ze słabymi opadami deszczu rzędu 2-5 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie zmienne, lokalnie ze słabymi i umiarkowanymi, przelotnymi opadami deszczu. W tych miejscach również nie spadnie więcej niż 5 l/mkw.

Temperatura maksymalna wyniesie od 12-13 stopni Celsjusza na Warmii i Mazurach do 18-19℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągając prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę. Słabszy okaże się jedynie na zachodzie kraju, a powieje z kierunku północno-zachodniego.

Pogoda na poniedziałek 23 maja

Poniedziałek 23 maja przyniesie zachmurzenie od małego i umiarkowanego na zachodzie do dużego na wschodzie kraju, gdzie może również słabo i przelotnie popadać. Termometry pokażą maksymalnie od 16-17℃ na wschodzie i północy do 20-22℃ na zachodzie. Będzie wiać słaby i umiarkowany, zmienny wiatr.



Jaka będzie pogoda we wtorek 24 maja?

We wtorek czeka nas duże zachmurzenie z opadami deszczu o zmiennym stopniu intensywności. Na Śląsku mogą pojawić się burze. Aury bez opadów z większymi rozpogodzeniami mogą spodziewać się mieszkańcy wschodnich regionów. Temperatura maksymalna osiągnie od 19℃ w Suwałkach do 25℃ we Wrocławiu. Wiatr będzie umiarkowany, tylko podczas burz silny. Powieje z południowego wschodu, skręcając na południowy zachód.



Gdzie jest burza?

Na mapie burzowej online można zobaczyć, gdzie jest burza. Radary burzowe pokazują błyskawice online w czasie rzeczywistym.

Czytaj też:

Warszawa. Wiadomo kim są „zdobywcy” Marriotta. Wspinali się na budynek bez zabezpieczeń